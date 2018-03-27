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Выпуск новостей за 10:00: ГПУ взялась за Медведчука. Протест в Кемерово

Выпуск новостей 63 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 марта состоянием на 10:00 – Генпрокуратура подозревает партию Медведчука в координации антиукраинской пропаганды. В российском городе Кемерово местные требуют от властей рассказать правду о пожаре, который произошел 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня".

Также в выпуске:

Безопасны ли украинские торговые центры.

23 страны мира высылают российских дипломатов.

В Черкассах показали фильм о сопротивлении украинских моряков.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово Выпуск новостей ГПУ Юрий Луценко Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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