Выпуск новостей за 10:00: ГПУ взялась за Медведчука. Протест в Кемерово
В выпуске новостей за 27 марта состоянием на 10:00 – Генпрокуратура подозревает партию Медведчука в координации антиукраинской пропаганды. В российском городе Кемерово местные требуют от властей рассказать правду о пожаре, который произошел 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня".
Также в выпуске:
Безопасны ли украинские торговые центры.
23 страны мира высылают российских дипломатов.
В Черкассах показали фильм о сопротивлении украинских моряков.
Источник: 24 Канал
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