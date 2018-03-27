Випуск новин за 10:00: ГПУ взялася за Медведчука. Протест у Кемерово
У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – Генпрокуратура підозрює партію Медведчука в координації антиукраїнської пропаганди. В російському місті Кемерово, місцеві вимагають від влади розповісти правду пожежі, яка сталася 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня".
Також у випуску:
Чи безпечні українські торгові центри.
23 країни світу відсилають російських дипломатів.
У Черкасах показали фільм про спротив українських моряків.
Джерело: 24 Канал
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