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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Випуск новин за 10:00: ГПУ взялася за Медведчука. Протест у Кемерово

Випуск новин 76 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – Генпрокуратура підозрює партію Медведчука в координації антиукраїнської пропаганди. В російському місті Кемерово, місцеві вимагають від влади розповісти правду пожежі, яка сталася 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня".

Також у випуску:

Чи безпечні українські торгові центри.

23 країни світу відсилають російських дипломатів.

У Черкасах показали фільм про спротив українських моряків.

Теги: Пожежа в Кемерово Новини Росії Випуск новин Віктор Медведчук Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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