Выпуск новостей за 10:00: Миротворцы на Донбассе. Авария в Полтаве
Выпуск новостей 11:01, сегодня 56 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 10:00 – Евросоюз готов поддержать размещение миротворцев на Донбассе, если Совбез ООН примет соответствующее решение. Жители 30 частных домов в Полтаве ночевали с холодными батареями.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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