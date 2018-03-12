Випуск новин за 10:00: Миротворці на Донбасі. Аварія в Полтаві
Випуск новин 11:00, сьогодні 81 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 10:00 – Євросоюз готовий підтримати розміщення миротворців на Донбасі, якщо Радбез ООН ухвалить відповідне рішення. Мешканці 30 приватних будинків у Полтаві ночували з холодними батареями.
Також у випуску:
Ситуаця на фронті.
Карпатські рятувальники за одну добу знайшли у горах 13 загублених туристів.
У Нью-Йорку через аварію гелікоптера загинуло п'ятеро людей.
Джерело: 24 Канал
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