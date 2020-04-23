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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 10:00: Нормандская встреча. Скандал с мэром Ивано-Франкковска

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 10:00 – уже на следующей неделе состоится видеоконференция в нормандском формате. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Договорились об этом главные дипломаты Германии, Франции, Украины и России в телефонном режиме. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал за свои высказывания о людях ромской национальности.

      Також у випуску:

      Путін обговорив з Меркель особливий статус Донбасу.

      8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї.

      У Боснії та Герцеговині карантинні обмеження на пересування визнали неконституційними. 

      Теги: Нормандский формат Ромы Новости Ивано-Франковска Выпуск новостей
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