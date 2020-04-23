Выпуск новостей за 10:00: Нормандская встреча. Скандал с мэром Ивано-Франкковска
В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 10:00 – уже на следующей неделе состоится видеоконференция в нормандском формате. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Договорились об этом главные дипломаты Германии, Франции, Украины и России в телефонном режиме. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал за свои высказывания о людях ромской национальности.
Також у випуску:
Путін обговорив з Меркель особливий статус Донбасу.
8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї.
У Боснії та Герцеговині карантинні обмеження на пересування визнали неконституційними.
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