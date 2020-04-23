Випуск новин за 10:00: Нормандська зустріч. Скандал з мером Івано-Франківська

У випуску новин за 23 квітня станом на 10:00 – вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у нормандському форматі. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків втрапив у скандал через свої висловлювання про людей ромської національності.

Також у випуску: Путін обговорив з Меркель особливий статус Донбасу. 8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї. У Боснії та Герцеговині карантинні обмеження на пересування визнали неконституційними.