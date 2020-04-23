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      Випуск новин за 10:00: Нормандська зустріч. Скандал з мером Івано-Франківська

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 10:00 – вже наступного тижня відбудеться відеоконференція у нормандському форматі. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Домовились про це головні дипломати Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків втрапив у скандал через свої висловлювання про людей ромської національності.

      Також у випуску:

      Путін обговорив з Меркель особливий статус Донбасу.

      8 обстрілів за минулу добу зафіксували на передовій. Бойовики без упину гатять по наших позиціях із забороненої Мінськом зброї.

      У Боснії та Герцеговині карантинні обмеження на пересування визнали неконституційними. 

      Теги: Нормандський формат Роми Новини Івано-Франківська Випуск новин
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