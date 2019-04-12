Выпуск новостей за 10:00: Отсрочка Brexit. ДТП в столице

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 10:00 – выход Великобритании из Евросоюза может состояться 31 октября. Такое решение на днях приняли в Брюсселе. Ночью в центре столицы Hyundai с тремя пассажирами влетел в припаркованный на обочине Ford. Двух человек госпитализировали.

Также в выпуске: За минувшие сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Петр Порошенко и Владимир Зеленский по очереди встретятся с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Во Львове проведут проверку всех столовых учебных заведений.

Источник: 24 канал