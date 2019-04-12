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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 10:00: Отсрочка Brexit. ДТП в столице

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 10:00 – выход Великобритании из Евросоюза может состояться 31 октября. Такое решение на днях приняли в Брюсселе. Ночью в центре столицы Hyundai с тремя пассажирами влетел в припаркованный на обочине Ford. Двух человек госпитализировали.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Петр Порошенко и Владимир Зеленский по очереди встретятся с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

      Во Львове проведут проверку всех столовых учебных заведений.

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      Теги: Аварии и ДТП Brexit Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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