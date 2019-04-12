Випуск новин за 10:00: Відтермінування Brexit. ДТП у столиці
У випуску новин за 12 квітня станом на 10:00 – вихід Великої Британії з Євросоюзу може відбутись 31 жовтня. Таке рішення днями прийняли у Брюсселі. Вночі у центрі столиці Hyundai з трьома пасажирами влетів у припаркований на узбіччі Ford. Двох людей госпіталізували.
Також у випуску:
За минулу добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрінуться з президентом Франції Емануелем Макроном.
У Львові проведуть перевірку всіх їдалень закладів освіти.
Джерело: 24 канал
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