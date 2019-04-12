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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 10:00: Відтермінування Brexit. ДТП у столиці

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 квітня станом на 10:00 – вихід Великої Британії з Євросоюзу може відбутись 31 жовтня. Таке рішення днями прийняли у Брюсселі. Вночі у центрі столиці Hyundai з трьома пасажирами влетів у припаркований на узбіччі Ford. Двох людей госпіталізували.

      Також у випуску:

      За минулу добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрінуться з президентом Франції Емануелем Макроном.

      У Львові проведуть перевірку всіх їдалень закладів освіти.

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      Теги: Випуск новин Brexit Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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