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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Выпуск новостей за 10:00: Планы Луценко об отставке. Непогода в США

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 10:00 – генпрокурор Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов заявил о своих намерениях уйти в отставку, когда начнутся парламентские выборы. В штате Оклахома, в США, ударило смертельное торнадо, в результате стихия забрала жизни двух людей.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинской армии.

      В Венесуэле состоятся досрочные парламентские выборы.

      В Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark.

      В Центральной избирательной комиссии уже открыто заговорили о срыве процесса подготовки к внеочередным парламентским выборам.

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Юрий Луценко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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