Выпуск новостей за 10:00: Планы Луценко об отставке. Непогода в США

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 10:00 – генпрокурор Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов заявил о своих намерениях уйти в отставку, когда начнутся парламентские выборы. В штате Оклахома, в США, ударило смертельное торнадо, в результате стихия забрала жизни двух людей.

Также в выпуске: За прошедшие сутки пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинской армии. В Венесуэле состоятся досрочные парламентские выборы. В Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark. В Центральной избирательной комиссии уже открыто заговорили о срыве процесса подготовки к внеочередным парламентским выборам.

Источник: 24 канал