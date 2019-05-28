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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Випуск новин за 10:00: Плани Луценка про відставку. Негода в США

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 10:00 – генпрокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів заявив про свої наміри піти у відставку, коли почнуться парламентські вибори. Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.

      Також у випуску:

      Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      У Венесуелі відбудуться дострокові парламентські вибори. 

      До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.

      У Центральній виборчій комісії вже відкрито заговорили про зрив процесу підготовки до позачергових парламентських виборів.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Юрій Луценко Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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