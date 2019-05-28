Випуск новин за 10:00: Плани Луценка про відставку. Негода в США

У випуску новин за 28 травня станом на 10:00 – генпрокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів заявив про свої наміри піти у відставку, коли почнуться парламентські вибори. Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.

Також у випуску: Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська. У Венесуелі відбудуться дострокові парламентські вибори. До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark. У Центральній виборчій комісії вже відкрито заговорили про зрив процесу підготовки до позачергових парламентських виборів.

Джерело: 24 канал