Випуск новин за 10:00: Плани Луценка про відставку. Негода в США
У випуску новин за 28 травня станом на 10:00 – генпрокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів заявив про свої наміри піти у відставку, коли почнуться парламентські вибори. Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.
Також у випуску:
Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.
У Венесуелі відбудуться дострокові парламентські вибори.
До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.
У Центральній виборчій комісії вже відкрито заговорили про зрив процесу підготовки до позачергових парламентських виборів.
Джерело: 24 канал
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