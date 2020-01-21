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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 10:00: Потери на фронте. Смертельное ДТП в Днепре

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 10:00 – вследствие вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще один – получил ранения. В Днепре произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Одну из машин от удара так изуродовало, что спасателям пришлось с помощью спецтехники доставать тела погибших.

      Также в выпуске:

      В Киеве в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, находившийся на дежурстве.

      Великобритания сожалеет о том, что внесла украинский тризуб в полицейское пособие с экстремистскими символами.

      Испанию накрыл мощный смертельный шторм. Непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек.

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      Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Выпуск новостей
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