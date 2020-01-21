Выпуск новостей за 10:00: Потери на фронте. Смертельное ДТП в Днепре

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 10:00 – вследствие вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще один – получил ранения. В Днепре произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Одну из машин от удара так изуродовало, что спасателям пришлось с помощью спецтехники доставать тела погибших.

Также в выпуске: В Киеве в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, находившийся на дежурстве. Великобритания сожалеет о том, что внесла украинский тризуб в полицейское пособие с экстремистскими символами. Испанию накрыл мощный смертельный шторм. Непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек.