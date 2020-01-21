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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Випуск новин за 10:00: Втрати на фронті. Смертельна ДТП у Дніпрі

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 січня станом на 10:00 – унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення. У Дніпрі сталась смертельна ДТП за участі трьох авто. Одну з автівок від удару так понівечило, що рятувальникам довелося за допомогою спецтехніки діставати тіла загиблих.

      Також у випуску:

      У Києві у будівлі Центральної виборчої комісії застрелився співробітник Управління державної охорони, що перебував на чергуванні. 

      Велика Британія шкодує через те, що внесла український тризуб до поліцейського посібника із екстримістськими символами.

      Іспанію накрив потужний смертельний шторм. Негода забрала життя щонайменше трьох людей.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
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