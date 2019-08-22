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      Выпуск новостей за 10:00: Пожар на складе в Полтаве. Уникальные кадры "Титаника"

      Выпуск новостей 123 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 10:00 в Полтаве горит склад "Новой почты". Пожар вспыхнул накануне вечером. Пламя распространилось на площадь в полторы тысячи квадратных метров. Еще ночью его локализовали, но до сих пор полностью не ликвидировали. В сеть выложили уникальные кадры "Титаника" через 107 лет после катастрофы. Специалисты уверяют, что время уничтожает пароход.

      Также в выпуске:

      В польском ресторане в городе Гдыня ищут поваров, и в объявлении четко прописано – украинцам не обращаться. Это вызвало волну возмущения у местных жителей.

      Представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что украинская сторона полностью разминировала территорию возле моста в Станице Луганской.

      Сколько украинцев поддерживают независимость Украины: результаты опроса.

      В Киеве на Крещатике состоится генеральная репетиция Шествия достоинства ко Дню Независимости.

       

      blog_ava
      Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене
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      Теги: История Новости Украины Выпуск новостей Пожар Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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