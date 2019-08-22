Выпуск новостей за 10:00: Пожар на складе в Полтаве. Уникальные кадры "Титаника"
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 10:00 в Полтаве горит склад "Новой почты". Пожар вспыхнул накануне вечером. Пламя распространилось на площадь в полторы тысячи квадратных метров. Еще ночью его локализовали, но до сих пор полностью не ликвидировали. В сеть выложили уникальные кадры "Титаника" через 107 лет после катастрофы. Специалисты уверяют, что время уничтожает пароход.
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