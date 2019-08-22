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      Випуск новин за 10:00: Пожежа на складі у Полтаві. Унікальні кадри "Титаніка"

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 серпня станом на 10:00 – в Полтаві палає склад "Нової пошти". Пожежа спалахнула напередодні ввечері. Полум'я поширилося на площу у півтори тисячі квадратних метрів. Ще вночі його локалізували, але досі повністю не ліквідували. В мережу виклали унікальні кадри "Титаніка" через 107 років після катастрофи. Фахівці запевняють, що час знищує пароплав.

      Також у випуску: 

      У польському ресторані в місті Гдиня шукають кухарів, та в оголошенні чітко прописано – українцям не звертатись. Це викликало хвилю обурення у місцевих жителів.

      Представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що українська сторона повністю розмінувала територію біля мосту в Станиці Луганській.

      Скільки українців підтримують незалежність України: результати опитування.

      В Києві на Хрещатику відбудеться генеральна репетиція Ходи гідності до Дня Незалежності.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Пожежа Новини Полтави Історія
      Джерело: 24 канал
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