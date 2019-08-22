Випуск новин за 10:00: Пожежа на складі у Полтаві. Унікальні кадри "Титаніка"

У випуску новин за 22 серпня станом на 10:00 – в Полтаві палає склад "Нової пошти". Пожежа спалахнула напередодні ввечері. Полум'я поширилося на площу у півтори тисячі квадратних метрів. Ще вночі його локалізували, але досі повністю не ліквідували. В мережу виклали унікальні кадри "Титаніка" через 107 років після катастрофи. Фахівці запевняють, що час знищує пароплав.

Також у випуску:

У польському ресторані в місті Гдиня шукають кухарів, та в оголошенні чітко прописано – українцям не звертатись. Це викликало хвилю обурення у місцевих жителів.

Представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що українська сторона повністю розмінувала територію біля мосту в Станиці Луганській.

Скільки українців підтримують незалежність України: результати опитування.

В Києві на Хрещатику відбудеться генеральна репетиція Ходи гідності до Дня Незалежності.