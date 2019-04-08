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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Полтаве. Наводнения в Иране

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 10:00 – в Полтаве горела многоэтажка, там загорелся мусоропровод и огонь быстро распространился на девять этажей. По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабные наводнения в Иране уже унесли 70 жизней. Природное бедствие охватило по меньшей мере 13 провинций. Из-за аномальных ливне западная часть страны, просто утонула в воде.

      Также в выпуске:

      В Верховной Раде началась рабочая неделя: нардепы планируют рассмотреть законопроекты о языке во втором чтении и о переименовании двух областей.

      Командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев наградил военных корреспондентов, операторов и всю команду 24 канала за объективное освещение событий на Востоке.

      В частном секторе в Киеве вспыхнул масштабный пожар.

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      Теги: Выпуск новостей Пожар Новости Полтавы Иран
      Источник: 24 канал
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