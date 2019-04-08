Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Полтаве. Наводнения в Иране

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 10:00 – в Полтаве горела многоэтажка, там загорелся мусоропровод и огонь быстро распространился на девять этажей. По предварительным данным, никто не пострадал. Масштабные наводнения в Иране уже унесли 70 жизней. Природное бедствие охватило по меньшей мере 13 провинций. Из-за аномальных ливне западная часть страны, просто утонула в воде.

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