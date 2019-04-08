Випуск новин за 10:00: Пожежа у Полтаві. Повені в Ірані

У випуску новин за 8 квітня станом на 10:00 – у Полтаві горіла багатоповерхівка, там спалахнув сміттєпровід й вогонь швидко поширився на дев'ять поверхів. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Масштабні повені в Ірані вже забрали 70 життів. Природне лихо охопило щонайменше 13 провінцій. Через аномальні зливи західна частина країни, де зазвичай посушлива погода, просто потонула у воді.

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