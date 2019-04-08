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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 10:00: Пожежа у Полтаві. Повені в Ірані

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 квітня станом на 10:00 – у Полтаві горіла багатоповерхівка, там спалахнув сміттєпровід й вогонь швидко поширився на дев'ять поверхів. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Масштабні повені в Ірані вже забрали 70 життів. Природне лихо охопило щонайменше 13 провінцій. Через аномальні зливи західна частина країни, де зазвичай посушлива погода, просто потонула у воді.

      Також у випуску: 

      У Верховній Раді почався робочий тиждень: нардепи планують розглянути законопроекти про мову в другому читанні та про перейменування двох областей.

      Командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв нагородив воєнних кореспондентів, операторів і всю команду 24 каналу за об'єктивне висвітлення подій на Сході.

      У приватному секторі в Києві спалахнула масштабна пожежа.

      У Харківському зоопарку вперше за 50 років з'явилося пташеня рожевого пелікана.

       

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      Теги: Випуск новин Іран Новини Полтави Пожежа
      Джерело: 24 канал
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