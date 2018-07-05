Выпуск новостей за 10:00: Прокуратура против "Нафтогаза". Арест акций "Газпрома"Выпуск новостей 17 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 10:00 – генпрокурор Юрий Луценко объявил о начале расследования на основании обращения народных депутатов относительно многомиллионных премий для руководства "Нафтогаза". Швейцарский суд возобновил арест акций "Газпрома", а именно российские активы проектов "Северный поток" и "Северный поток-2".
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
Четвертая годовщина освобождения Славянска и Краматорска.
Новые подробности отравления "Новичком".
Украинцы создали экологически безопасные одноразовые зубные щетки из бумаги.
Источник: 24 канал
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