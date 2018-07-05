Випуск новин за 10:00: Прокуратура проти "Нафтогазу". Арешт акцій "Газпрому"Випуск новин 25 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 липня станом на 10:00 – генпрокурор Юрій Луценко оголосив про початок розслідування на підставі звернення народних депутатів щодо багатомільйонних премій для керівництва "Нафтогазу". Швейцарський суд відновив арешт акцій "Газпрому", а саме російські активи проектів "Північний потік" та "Північний потік-2".
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Четверта річниця звільнення Слов'янська та Краматорська.
Нові подробиці отруєння "Новачком".
Українці створили екологічно безпечні одноразові зубні щітки з паперу.
Джерело: 24 канал
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