Выпуск новостей за 10:00: Скандал в Черкассах. Украинский флаг в Донецке

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 10:00 – заместителя городского головы Черкасс подозревают в растрате более трех миллионов гривен. Экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас "Шахтера" обнародовал в "Твиттере" фото украинского флага, который повесили на одном здании в центре города.

Также в выпуске: Четверо украинских защитников были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. В Винницкой области СБУ задержала боевика террористической "ДНР". Пленник Кремля Владимир Балух, который 81 день голодает в крымском СИЗО, надеется, что его обменяют и вывезут на материковую Украину.