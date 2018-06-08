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Выпуск новостей за 10:00: Скандал в Черкассах. Украинский флаг в Донецке

Выпуск новостей 27 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 10:00 – заместителя городского головы Черкасс подозревают в растрате более трех миллионов гривен. Экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас "Шахтера" обнародовал в "Твиттере" фото украинского флага, который повесили на одном здании в центре города.

Также в выпуске:

Четверо украинских защитников были ранены на Донбассе за прошедшие сутки.

В Винницкой области СБУ задержала боевика террористической "ДНР".

Пленник Кремля Владимир Балух, который 81 день голодает в крымском СИЗО, надеется, что его обменяют и вывезут на материковую Украину.

Теги: Новости Черкасс Новости Донецка Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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