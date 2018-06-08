Выпуск новостей за 10:00: Скандал в Черкассах. Украинский флаг в Донецке
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 10:00 – заместителя городского головы Черкасс подозревают в растрате более трех миллионов гривен. Экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас "Шахтера" обнародовал в "Твиттере" фото украинского флага, который повесили на одном здании в центре города.
Также в выпуске:
Четверо украинских защитников были ранены на Донбассе за прошедшие сутки.
В Винницкой области СБУ задержала боевика террористической "ДНР".
Пленник Кремля Владимир Балух, который 81 день голодает в крымском СИЗО, надеется, что его обменяют и вывезут на материковую Украину.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии