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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 10:00: Скандал у Черкасах. Український прапор у Донецьку

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 червня станом на 10:00 – заступника міського голови Черкас підозрюють у розтраті понад трьох мільйонів гривень. Екс-боєць батальйону "Артемівськ" і один із лідерів ультрас "Шахтару" оприлюднив у "Твіттері" фото українського прапору, який повісили на одній будівлі у центрі міста.

Також у випуску:

Четверо українських захисників були поранені на Донбасі минулої доби.

На Вінниччині СБУ затримала бойовика терористичної "ДНР".

Бранець Кремля Володимир Балух, який 81 день голодує в кримському СІЗО, сподівається, що його обміняють і вивезуть на материкову Україну.

Теги: Новини Черкас Випуск новин Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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