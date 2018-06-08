Випуск новин за 10:00: Скандал у Черкасах. Український прапор у Донецьку

У випуску новин за 8 червня станом на 10:00 – заступника міського голови Черкас підозрюють у розтраті понад трьох мільйонів гривень. Екс-боєць батальйону "Артемівськ" і один із лідерів ультрас "Шахтару" оприлюднив у "Твіттері" фото українського прапору, який повісили на одній будівлі у центрі міста.

Також у випуску: Четверо українських захисників були поранені на Донбасі минулої доби. На Вінниччині СБУ затримала бойовика терористичної "ДНР". Бранець Кремля Володимир Балух, який 81 день голодує в кримському СІЗО, сподівається, що його обміняють і вивезуть на материкову Україну.