Выпуск новостей за 10:00: Смертельное ДТП в Китае. Атака российских хакеров

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 10:00 – в Китае автобус с пассажирами провалился под асфальт. Погибли шесть человек, еще 16 получили травмы. Асфальт рухнул под землю в месте, где раньше была выгребная яма. Теперь там воронка диаметром около десяти метров. Российские хакеры атаковали сайт компании Burisma, чтобы найти компромат на Джо Байдена – главного конкурента Трампа на выборах.

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Лидера группы "Тартак" Александра Положинского допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Вызвали певца на допрос в качестве свидетеля, ведь Положинский – друг и коллега подозреваемого Андрея Антоненко.

В Ирпене произошло масштабное ДТП. Грузовик пролетел на красный, разбросал два внедорожника, снес ограждение частного участка и остановился во дворе дома. Свидетели говорят – скорость автомобиля была огромной.

В Одессе отстранили все руководство налоговой службы и объявили проверку. Все после того, как накануне НАБУ поймало на взятке исполняющую обязанности руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву.