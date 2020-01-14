11:39
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, 13 января
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, 13 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Выпуск новостей за 10:00: Смертельное ДТП в Китае. Атака российских хакеров

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 10:00 – в Китае автобус с пассажирами провалился под асфальт. Погибли шесть человек, еще 16 получили травмы. Асфальт рухнул под землю в месте, где раньше была выгребная яма. Теперь там воронка диаметром около десяти метров. Российские хакеры атаковали сайт компании Burisma, чтобы найти компромат на Джо Байдена – главного конкурента Трампа на выборах.

      Также в выпуске:

      Лидера группы "Тартак" Александра Положинского допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Вызвали певца на допрос в качестве свидетеля, ведь Положинский – друг и коллега подозреваемого Андрея Антоненко.

      В Ирпене произошло масштабное ДТП. Грузовик пролетел на красный, разбросал два внедорожника, снес ограждение частного участка и остановился во дворе дома. Свидетели говорят – скорость автомобиля была огромной.

      В Одессе отстранили все руководство налоговой службы и объявили проверку. Все после того, как накануне НАБУ поймало на взятке исполняющую обязанности руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву.

      Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
      сегодня
      4348
      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Хакерская атака Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 635
      13 января , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1149
      сегодня , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1029
      13 января , 21:43 Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ
      Світлана Попова 475
      13 января , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 214
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук