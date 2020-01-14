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      Випуск новин за 10:00: Смертельна ДТП у Китаї. Атака російських хакерів

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 10:00 – у Китаї автобус із пасажирами провалився під асфальт. Загинули шестеро людей, ще 16 отримали травми. Асфальт обвалився під землю у місці, де раніше була вигрібна яма. Тепер там вирва діаметром приблизно десять метрів. Російські хакери атакували сайт компанії Burisma, аби знайти компромат на Джо Байдена – головного конкурента Трампа на виборах.

      Також у випуску:

      Лідера гурту "Тартак" Олександра Положинського допитали у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Викликали співака на допит як свідка, адже Положинський – друг та колега підозрюваного Андрія Антоненка. 

      В Ірпені трапилась масштабна ДТП. Вантажівка пролетіла на червоний, розкидала два позашляховики, знесла огорожу приватної ділянки та зупинилася на подвір'ї будинку. Свідки кажуть – швидкість автомобіля була шаленою. 

      В Одесі відсторонили все керівництво податкової служби й оголосили перевірку. Все після того, як напередодні НАБУ спіймало на хабарі виконувачку обов'язків керівника Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чоботарьову. 

      Тальята під горгондзолою: рецепт вишуканої страви, яку можна приготувати за пів години
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      Теги: Випуск новин Хакерська атака Аварії та ДТП Китай
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