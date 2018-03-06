Выпуск новостей за 10:00: Трагедия в Бердичеве. Суд по делу Януковича
Выпуск новостей 11:13, 6 марта 122 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 10:00 – 8 людей погибли от угарного газа в Бердичеве, что на Житомирщине, двое из них – дети. В Оболонском районном суде Киева начинается судебное заседание по делу президента-беглеца Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.
Также в выпуске:
В центре оккупированного Донецка произошел взрыв.
В Киеве правоохранители разоблачили плантацию элитной конопли.
Мусор в Черкассах не вывозят уже неделю.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии