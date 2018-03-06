Выпуск новостей за 10:00: Трагедия в Бердичеве. Суд по делу Януковича

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 10:00 – 8 людей погибли от угарного газа в Бердичеве, что на Житомирщине, двое из них – дети. В Оболонском районном суде Киева начинается судебное заседание по делу президента-беглеца Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Также в выпуске: В центре оккупированного Донецка произошел взрыв. В Киеве правоохранители разоблачили плантацию элитной конопли. Мусор в Черкассах не вывозят уже неделю.