Випуск новин за 10:00: Трагедія у Бердичеві. Суд у справі Януковича

У випуску новин за 6 березня станом на 10:00 – 8 людей загинули від чадного газу у Бердичеві, що на Житомирщині, двоє з них – діти. В Оболонському районному суді Києва розпочинається судове засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Також у випуску: У центрі окупованого Донецька стався вибух. У Києві правоохоронці викрили плантацію елітної коноплі. Сміття у Черкасах не вивозять уже тиждень.