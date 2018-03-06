Випуск новин за 10:00: Трагедія у Бердичеві. Суд у справі Януковича
Випуск новин 11:09, 6 березня 298 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 10:00 – 8 людей загинули від чадного газу у Бердичеві, що на Житомирщині, двоє з них – діти. В Оболонському районному суді Києва розпочинається судове засідання у справі президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.
Також у випуску:
У центрі окупованого Донецька стався вибух.
У Києві правоохоронці викрили плантацію елітної коноплі.
Сміття у Черкасах не вивозять уже тиждень.
Джерело: 24 Канал
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