Выпуск новостей за 10:00: Законопроект о рынке земли. ДТП с пьяным полицейским

В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 10:00 – законопроект, запускающий продажу земли, должна рассмотреть Рада. Землю смогут купить украинцы, предприниматели и государство. А вот иностранцы украинскую землю смогут только наследовать. На Днепропетровщине пьяный полицейский, находясь не на службе, не справился с управлением и протаранил другое авто. У водителя и двоих пассажиров – травмы

Также в выпуске: Российские наемники за прошедшие сутки 26 раз нарушали режим прекращения огня. Нацбанк установил курс гривны на уровне 24 гривны и 8 копеек за доллар. Илон Маск презентовал прототип судна для полетов в космос.

Источник: 24 канал