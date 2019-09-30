Выпуск новостей за 10:00: Законопроект о рынке земли. ДТП с пьяным полицейским
В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 10:00 – законопроект, запускающий продажу земли, должна рассмотреть Рада. Землю смогут купить украинцы, предприниматели и государство. А вот иностранцы украинскую землю смогут только наследовать. На Днепропетровщине пьяный полицейский, находясь не на службе, не справился с управлением и протаранил другое авто. У водителя и двоих пассажиров – травмы
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Источник: 24 канал
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