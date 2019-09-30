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      Випуск новин за 10:00: Законопроєкт про ринок землі. ДТП з п'яним поліцейським

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 вересня станом на 10:00 – законопроєкт, який запустить продаж землі, має розглянути Рада. Землю зможуть придбати українці, підприємці та держава. А от іноземці українську землю зможуть лише успадковувати. На Дніпропетровщині п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, не впорався з керуванням та протаранив інше авто. Водій та двоє пасажирів – травмовані.

      Також у випуску:

      Російські найманці минулої доби 26 разів порушували режим припинення вогню.

      Нацбанк встановив курс гривні на рівні 24 гривні і 8 копійок за долар.

      Ілон Маск презентував прототип судна для польотів у космос.

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      Теги: Поліція Випуск новин Ринок землі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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