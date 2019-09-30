Випуск новин за 10:00: Законопроєкт про ринок землі. ДТП з п'яним поліцейським

У випуску новин за 30 вересня станом на 10:00 – законопроєкт, який запустить продаж землі, має розглянути Рада. Землю зможуть придбати українці, підприємці та держава. А от іноземці українську землю зможуть лише успадковувати. На Дніпропетровщині п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, не впорався з керуванням та протаранив інше авто. Водій та двоє пасажирів – травмовані.

Також у випуску: Російські найманці минулої доби 26 разів порушували режим припинення вогню. Нацбанк встановив курс гривні на рівні 24 гривні і 8 копійок за долар. Ілон Маск презентував прототип судна для польотів у космос.

Джерело: 24 канал