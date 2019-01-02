Выпуск новостей за 11:00: Американские санкции. Трезвый забег в Запорожье

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 11:00 – бывший посол США в Украине Джон Хербст сообщил, что ориентировочно через два месяца Америка предоставит Украине оружие и объявит новые санкции. В Запорожье сторонники здорового образа жизни организовали масштабную пробежку. Они призвали горожан отказаться от алкоголя и табака.

Также в выпуске: В Магнитогорске продолжают разбирать завалы дома, взорвавшегося накануне Нового года. За прошедшие сутки пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины. Во Львове умер пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке.