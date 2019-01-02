Выпуск новостей за 11:00: Американские санкции. Трезвый забег в Запорожье
В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 11:00 – бывший посол США в Украине Джон Хербст сообщил, что ориентировочно через два месяца Америка предоставит Украине оружие и объявит новые санкции. В Запорожье сторонники здорового образа жизни организовали масштабную пробежку. Они призвали горожан отказаться от алкоголя и табака.
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Источник: 24 канал
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