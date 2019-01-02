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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 11:00: Американские санкции. Трезвый забег в Запорожье

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 11:00 – бывший посол США в Украине Джон Хербст сообщил, что ориентировочно через два месяца Америка предоставит Украине оружие и объявит новые санкции. В Запорожье сторонники здорового образа жизни организовали масштабную пробежку. Они призвали горожан отказаться от алкоголя и табака.

      Также в выпуске:

      В Магнитогорске продолжают разбирать завалы дома, взорвавшегося накануне Нового года.

      За прошедшие сутки пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины.

      Во Львове умер пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке.

      Теги: Новости Запорожья Новости США Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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