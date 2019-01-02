Випуск новин за 11:00: Американські санкції. Тверезий забіг у Запоріжжі

У випуску новин за 2 січня станом на 11:00 – колишній посол США в Україні Джон Гербст повідомив, що орієнтовно через два місяці Америка надасть Україні зброю та оголосить нові санкції. У Запоріжжі прихильники здорового способу життя організували масштабну пробіжку. Вони закликали городян відмовитися від алкоголю та тютюну.

Також у випуску: У Магнітогорську продовжують розбирати завали будинку, який вибухнув напередодні Нового року. Минулої доби проросійські бойовики тричі порушили режим тиші. У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку.