Випуск новин за 11:00: Американські санкції. Тверезий забіг у Запоріжжі
У випуску новин за 2 січня станом на 11:00 – колишній посол США в Україні Джон Гербст повідомив, що орієнтовно через два місяці Америка надасть Україні зброю та оголосить нові санкції. У Запоріжжі прихильники здорового способу життя організували масштабну пробіжку. Вони закликали городян відмовитися від алкоголю та тютюну.
Також у випуску:
У Магнітогорську продовжують розбирати завали будинку, який вибухнув напередодні Нового року.
Минулої доби проросійські бойовики тричі порушили режим тиші.
У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку.
Джерело: 24 канал
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