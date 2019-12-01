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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 11:00: Авария в Черновцах. Задержание подозреваемых в подрыве "Сбербанка"

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 11:00 – смертельное ДТП произошло под Черновцами. Погибли двое взрослых и один ребенок. Предварительно полиция установила, что легковушка на большой скорости столкнулась с автобусом. Утром полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве.

      Также в выпуске:

      Ужасная трагедия вчера произошла в прифронтовом Опытном. Загорелось жилье местной жительницы Марии Горпинич. Женщина сгорела заживо.

      Франция и Швейцария запустят совместную линию метрополитена. Общая протяженность ветви "Леманс Экспресс" составит примерно 230 километров и будет иметь 45 станций.

      Россия и Беларусь создадут совместный парламент и правительство. Об этом договорились президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко.

      Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права
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      Теги: Новости политики Взрыв Аварии и ДТП Выпуск новостей Ощадбанк
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