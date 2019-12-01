Выпуск новостей за 11:00: Авария в Черновцах. Задержание подозреваемых в подрыве "Сбербанка"

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 11:00 – смертельное ДТП произошло под Черновцами. Погибли двое взрослых и один ребенок. Предварительно полиция установила, что легковушка на большой скорости столкнулась с автобусом. Утром полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве.

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