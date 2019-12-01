Випуск новин за 11:00: Автотроща у Чернівцях. Затримання підозрюваних у підриві "Ощадбанку"

У випуску новин за 1 грудня станом на 11:00 – смертельна ДТП сталася під Чернівцями. Загинули двоє дорослих та одна дитина. Попередньо поліція встановила, що легковик на великій швидкості зіткнувся з автобусом. Вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві.

Також у випуску: Жахлива трагедія вчора сталась в прифронтовому Опитному. Загорілось помешкання місцевої жительки Марії Горпинич. Жінка згоріла заживо. Франція та Швейцарія запустять спільну лінію метрополітену. Загальна протяжність гілки "Леманс Експрес" складатиме приблизно 230 кілометрів і матиме 45 станцій. Росія та Білорусь створять спільний парламент та уряд. Про це домовились президенти Росії Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко.