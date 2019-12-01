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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 11:00: Автотроща у Чернівцях. Затримання підозрюваних у підриві "Ощадбанку"

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 11:00 – смертельна ДТП сталася під Чернівцями. Загинули двоє дорослих та одна дитина. Попередньо поліція встановила, що легковик на великій швидкості зіткнувся з автобусом. Вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві.

      Також у випуску:

      Жахлива трагедія вчора сталась в прифронтовому Опитному. Загорілось помешкання місцевої жительки Марії Горпинич. Жінка згоріла заживо.

      Франція та Швейцарія запустять спільну лінію метрополітену. Загальна протяжність гілки "Леманс Експрес" складатиме приблизно 230 кілометрів і матиме 45 станцій.

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      Теги: Новини політики Випуск новин Аварії та ДТП Вибух Ощадбанк
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