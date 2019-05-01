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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 11:00: Цена на газ. ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 11:00 – с сегодняшнего дня газ для населения стал на 30 копеек дешевле. Нафтогаз установил цену на уровне – 8,25 за кубометр. Ночью в Киеве пьяный водитель возвращаясь из клуба, протаранил забор автостоянки и разбил семь машин.

      Также в выпуске:

      Более 230 политзаключенных находятся в заложниках в тюрьмах Российской Федерации.

      Один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен.

      Над Румынией, которую покинул циклон Valentin, пронесся торнадо.

      Для должников начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

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      Теги: Аварии и ДТП Газ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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