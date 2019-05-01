Выпуск новостей за 11:00: Цена на газ. ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 11:00 – с сегодняшнего дня газ для населения стал на 30 копеек дешевле. Нафтогаз установил цену на уровне – 8,25 за кубометр. Ночью в Киеве пьяный водитель возвращаясь из клуба, протаранил забор автостоянки и разбил семь машин.

Также в выпуске: Более 230 политзаключенных находятся в заложниках в тюрьмах Российской Федерации. Один украинский военный из-за мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе потерял жизнь, еще один – ранен. Над Румынией, которую покинул циклон Valentin, пронесся торнадо. Для должников начнут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Источник: 24 канал