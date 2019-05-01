Випуск новин за 11:00: Ціна на газ. ДТП у Києві

У випуску новин за 1 травня станом на 11:00 – відсьогодні газ для населення став на 30 копійок дешевшим. Нафтогаз встановив ціну на рівні - 8,25 за кубометр. Вночі у Києві п'яний водій повертаючись з клубу, протаранив паркан автостоянки та розтрощив сім машин.

Також у випуску: Понад 230 політв'язнів перебувають у заручниках в тюрмах Російської Федерації. Один український військовий через потужні обстріли проросійських бойовиків на Донбасі втратив життя, ще один – поранений. Над Румунією, яку залишив циклон Valentin, пронісся торнадо. Для боржників почнуть нараховувати пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Джерело: 24 канал