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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 11:00: ДТП на Николаевщине. Драка фанов в Черкассах

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 11:00 – на Николаевщине произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса с семью пассажирами врезался в дерево. Пять человек погибли, еще трое пострадали. Во время футбольного матча "Черкассы Днепр" и "Сумы" ультрас подрались с полицией. В толкотне приняли участие около 200 человек.

Также в выпуске:

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции в Авдеевке с "Градов".

В третье воскресенье мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий.

Йемен выпустил по Саудовской Аравии две баллистические ракеты.

Теги: Выпуск новостей Жертвы Новости Николаева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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