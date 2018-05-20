Выпуск новостей за 11:00: ДТП на Николаевщине. Драка фанов в Черкассах

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 11:00 – на Николаевщине произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса с семью пассажирами врезался в дерево. Пять человек погибли, еще трое пострадали. Во время футбольного матча "Черкассы Днепр" и "Сумы" ультрас подрались с полицией. В толкотне приняли участие около 200 человек.

Также в выпуске: Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции в Авдеевке с "Градов". В третье воскресенье мая Украина чтит память жертв сталинских репрессий. Йемен выпустил по Саудовской Аравии две баллистические ракеты.