Випуск новин за 11:00: ДТП на Миколаївщині. Бійка фанів у Черкасах

У випуску новин за 20 травня станом на 11:00 – на Миколаївщині сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса з сімома пасажирами врізався в дерево. П'ятеро людей загинули, ще троє постраждали. Під час футбольного матчу "Черкаси Дніпро" і "Суми" ультрас побилися з поліцією. У штовханині взяли участь близько 200 людей.

Також у випуску: Проросійські бойовики обстріляли українські позиції в Авдіївці з "Градів". У третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій. Ємен випустив по Саудівській Аравії дві балістичні ракети.