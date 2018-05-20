Випуск новин за 11:00: ДТП на Миколаївщині. Бійка фанів у Черкасах
У випуску новин за 20 травня станом на 11:00 – на Миколаївщині сталася смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса з сімома пасажирами врізався в дерево. П'ятеро людей загинули, ще троє постраждали. Під час футбольного матчу "Черкаси Дніпро" і "Суми" ультрас побилися з поліцією. У штовханині взяли участь близько 200 людей.
Також у випуску:
Проросійські бойовики обстріляли українські позиції в Авдіївці з "Градів".
У третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій.
Ємен випустив по Саудівській Аравії дві балістичні ракети.
Джерело: 24 Канал
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