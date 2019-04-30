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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 11:00: ДТП с украинцами в России. Результаты от ЦИК

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 11:00 – в России автобус с украинцами попал в масштабную аварию. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Сегодня центральная избирательная комиссия должна официально объявить результаты президентских выборов. Неделю в ЦИК обрабатывали протоколы с мокрыми печатями и решали спорные вопросы.

      Также в выпуске:

      На Ровненской АЭС произошел пожар.

      Обыски у крымских татар.

      Увеличение количества обстрелов на передовой.

      blog_ava
      Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      сегодня
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      Теги: ЦИК Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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