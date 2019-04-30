Выпуск новостей за 11:00: ДТП с украинцами в России. Результаты от ЦИК
В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 11:00 – в России автобус с украинцами попал в масштабную аварию. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Сегодня центральная избирательная комиссия должна официально объявить результаты президентских выборов. Неделю в ЦИК обрабатывали протоколы с мокрыми печатями и решали спорные вопросы.
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На Ровненской АЭС произошел пожар.
Обыски у крымских татар.
Увеличение количества обстрелов на передовой.
Источник: 24 канал
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