Выпуск новостей за 11:00: ДТП с украинцами в России. Результаты от ЦИК

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 11:00 – в России автобус с украинцами попал в масштабную аварию. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Сегодня центральная избирательная комиссия должна официально объявить результаты президентских выборов. Неделю в ЦИК обрабатывали протоколы с мокрыми печатями и решали спорные вопросы.

Также в выпуске: На Ровненской АЭС произошел пожар. Обыски у крымских татар. Увеличение количества обстрелов на передовой.

Источник: 24 канал