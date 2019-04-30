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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 11:00: ДТП з українцями у Росії. Результати від ЦВК

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 11:00 – у Росії автобус з українцями потрапив у масштабну аварію. Постраждало щонайменше 15 людей. Сьогодні центральна виборча комісія має офіційно оголосити результати президентських виборів. Тиждень у ЦВК обробляли протоколи із мокрими печатками і вирішували спірні питання.

      Також у випуску:

      На Рівненській АЕС сталася пожежа.

      Обшуки у кримських татар.

      Збільшення кількості обстрілів на передовій.

      blog_ava
      На Рівненській АЕС сталася пожежа: відключено блок №3 (доповнено)
      сьогодні
      13739
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП ЦВК
      Джерело: 24 канал
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