Випуск новин за 11:00: ДТП з українцями у Росії. Результати від ЦВК

У випуску новин за 30 квітня станом на 11:00 – у Росії автобус з українцями потрапив у масштабну аварію. Постраждало щонайменше 15 людей. Сьогодні центральна виборча комісія має офіційно оголосити результати президентських виборів. Тиждень у ЦВК обробляли протоколи із мокрими печатками і вирішували спірні питання.

Також у випуску: На Рівненській АЕС сталася пожежа. Обшуки у кримських татар. Збільшення кількості обстрілів на передовій.

Джерело: 24 канал