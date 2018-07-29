Выпуск новостей за 11:00: ДТП в Киеве. Тайфун в Японии

В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 11:00 – в Киеве иномарка протаранила авто с младенцем внутри. На Японию обрушился мощный тайфун "Джондари", пострадали по меньшей мере 23 человека.

Также в выпуске: Пророссийские боевики обстреляли поселок Крымское, двое украинских военных погибли. Побережье Азовского моря накрыла непогода, 86 эвакуированных людей и десятки спасенных автомобилей. Дело Манафорта: следователи предоставили более 300 документов о сотрудничестве политтехнолога с Януковичем.