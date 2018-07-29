Выпуск новостей за 11:00: ДТП в Киеве. Тайфун в Японии
В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 11:00 – в Киеве иномарка протаранила авто с младенцем внутри. На Японию обрушился мощный тайфун "Джондари", пострадали по меньшей мере 23 человека.
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Источник: 24 канал
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