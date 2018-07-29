Випуск новин за 11:00: ДТП у Києві. Тайфун у Японії
У випуску новин за 29 липня станом на 11:00 – у Києві іномарка протаранила авто з немовлям усередині. Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини.
Також у випуску:
Проросійські бойовики обстріляли селище Кримське, двоє українських військових загинуло.
Узбережжя Азовського моря накрила негода, 86 евакуйованих людей і десятки врятованих автомобілів.
Справа Манафорта: слідчі надали понад 300 документів про співпрацю політтехнолога із Януковичем.
Джерело: 24 канал
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