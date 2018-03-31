Выпуск новостей за 11:00: Инициатива Луценко по Холодницкому. Е-декларации для активистов

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 11:00 – Генпрокурор Юрий Луценко требует увольнения руководителя САП Назара Холодницкого, а председатель НАБУ Артем Сытник утверждает, что тот "сливал" информацию подозреваемым о запланированных обысках. В США вновь призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для активистов.

Также в выпуске: Президент Петр Порошенко задекларировал 16 миллионов гривен за 2017 год. Украина страдает от охотников за металлоломом. Пожизненно заключенный женился в исправительной колонии в Харькове. Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины, четверо воинов получили ранения.