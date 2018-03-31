Выпуск новостей за 11:00: Инициатива Луценко по Холодницкому. Е-декларации для активистов
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 11:00 – Генпрокурор Юрий Луценко требует увольнения руководителя САП Назара Холодницкого, а председатель НАБУ Артем Сытник утверждает, что тот "сливал" информацию подозреваемым о запланированных обысках. В США вновь призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для активистов.
Также в выпуске:
Президент Петр Порошенко задекларировал 16 миллионов гривен за 2017 год.
Украина страдает от охотников за металлоломом.
Пожизненно заключенный женился в исправительной колонии в Харькове.
Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины, четверо воинов получили ранения.
Источник: 24 Канал
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