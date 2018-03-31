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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 11:00: Ініціатива Луценка щодо Холодницького. Е-декларації для активістів

Випуск новин 57 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 березня станом на 11:00 – Генпрокурор Юрій Луценко вимагає звільнення керівника САП Назара Холодницького, а голова НАБУ Артем Ситник стверджує, що той "зливав" інформацію підозрюваним про заплановані обшуки. У США знову закликали українську владу скасувати електронне декларування для активістів.

Також у випуску:

Президент Петро Порошенко задекларував 16 мільйонів гривень за 2017 рік.

Україна потерпає від мисливців за брухт.

Довічно ув'язнений одружився у виправній колонії у Харкові.

Один український військовослужбовець загинув на сході України, четверо воїнів отримали поранення.

Теги: е-декларування Війна на Донбасі Назар Холодницький САП Новини США Випуск новин Юрій Луценко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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