Випуск новин за 11:00: Ініціатива Луценка щодо Холодницького. Е-декларації для активістів

У випуску новин за 31 березня станом на 11:00 – Генпрокурор Юрій Луценко вимагає звільнення керівника САП Назара Холодницького, а голова НАБУ Артем Ситник стверджує, що той "зливав" інформацію підозрюваним про заплановані обшуки. У США знову закликали українську владу скасувати електронне декларування для активістів.

Також у випуску: Президент Петро Порошенко задекларував 16 мільйонів гривень за 2017 рік. Україна потерпає від мисливців за брухт. Довічно ув'язнений одружився у виправній колонії у Харкові. Один український військовослужбовець загинув на сході України, четверо воїнів отримали поранення.