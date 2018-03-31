Випуск новин за 11:00: Ініціатива Луценка щодо Холодницького. Е-декларації для активістів
У випуску новин за 31 березня станом на 11:00 – Генпрокурор Юрій Луценко вимагає звільнення керівника САП Назара Холодницького, а голова НАБУ Артем Ситник стверджує, що той "зливав" інформацію підозрюваним про заплановані обшуки. У США знову закликали українську владу скасувати електронне декларування для активістів.
Також у випуску:
Президент Петро Порошенко задекларував 16 мільйонів гривень за 2017 рік.
Україна потерпає від мисливців за брухт.
Довічно ув'язнений одружився у виправній колонії у Харкові.
Один український військовослужбовець загинув на сході України, четверо воїнів отримали поранення.
Джерело: 24 Канал
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