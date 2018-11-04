Выпуск новостей за 11:00: Масштабная авария в Киеве. Псевдовыборы на Донбассе
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 11:00 – в Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП. В ООН считают, что псевдовыборы на Донбассе – нарушение Минских договоренностей.
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Источник: 24 канал
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