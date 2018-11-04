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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 11:00: Масштабная авария в Киеве. Псевдовыборы на Донбассе

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 11:00 – в Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП. В ООН считают, что псевдовыборы на Донбассе – нарушение Минских договоренностей.

      Также в выпуске:

      Суд по делу крымского судьи-предателя состоится 5 ноября.

      Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, двое бойцов Объединенных сил получили ранения.

      В Китае грузовик протаранил 31 авто, 15 человек погибли.

      Новая Каледония попытается отделиться от Франции.

      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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