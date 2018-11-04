Випуск новин за 11:00: Масштабна аварія у Києві. Псевдовибори на Донбасі
У випуску новин за 4 листопада станом на 11:00 – у Києві на Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП. В ООН вважають, що псевдовибори на Донбасі – порушення Мінських домовленостей.
Також у випуску:
Суд у справі кримського судді-зрадника відбудеться 5 листопада.
Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення.
В Китаї вантажівка протаранила 31 авто, 15 людей загинули.
Нова Каледонія спробує відокремитися від Франції.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі