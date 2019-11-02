Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Киеве. Спасение тигров в Польше
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 11:00 – в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошли два масштабных ДТП с участием шести автомобилей. В Польше спасают тигров, которые несколько дней находились в грузовике на польско-белорусской границе без права на въезд в Беларусь.
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