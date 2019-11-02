Випуск новин за 11:00: Масштабна ДТП у Києві. Порятунок тигрів у Польщі
У випуску новин за 2 листопада станом на 11:00 – у Києві на Брест-Литовському шосе відбулися два масштабних ДТП за участю шести автомобілів. У Польщі рятують тигрів, які декілька днів перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі.
Також у випуску:
Суд продовжує обирати запобіжний захід Ярослава Дубневича.
Богдан Яременко написав заяву на відставку з посади голови Комітету.
Бойовики мінами 120-го калібру "поливали" наші позиції поблизу Старогнатівки, що на Донеччині. На щастя, обійшлось без втрат.
У В'єтнамі поліція затримала двох осіб, які можуть бути причетні до загибелі 39 мігрантів.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі