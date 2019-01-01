Выпуск новостей за 11:00: Обвал моста в России. Поздравление Порошенко
В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 11:00 – Петр Порошенко в новогоднем поздравлении обратился к жителям оккупированных территорий. И заверил, что Украина вернется к ним с миром. В московском Парке Горького на катке обвалился мост, на котором находились люди, московская мэрия сообщает о 13 пострадавших.
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Владимир Зеленский ровно в полночь на канале, принадлежащем Коломойскому заявил, что идет в президенты.
ЦИК продолжает регистрировать кандидатов в Президенты.
Новогодняя ночь выдалась относительно спокойной. Враг несколько раз открывал огонь из минометов по позициям украинских военных
Источник: 24 Канал
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