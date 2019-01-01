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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 11:00: Обвал мосту в Росії. Привітання Порошенка

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 січня станом на 11:00 – Петро Порошенко у новорічному вітанні звернувся до жителів окупованих територій. І запевнив, що Україна повернеться до них з миром. У московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому перебували люди, московська мерія повідомляє про 13 постраждалих.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти.

      ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти.

      Новорічна ніч видалася відносно спокійною. Ворог кілька разів відкривав вогонь з мінометів по позиціях українських військових

      Теги: Новини Росії Випуск новин Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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