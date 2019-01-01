Випуск новин за 11:00: Обвал мосту в Росії. Привітання Порошенка
У випуску новин за 1 січня станом на 11:00 – Петро Порошенко у новорічному вітанні звернувся до жителів окупованих територій. І запевнив, що Україна повернеться до них з миром. У московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому перебували люди, московська мерія повідомляє про 13 постраждалих.
Також у випуску:
Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти.
ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти.
Новорічна ніч видалася відносно спокійною. Ворог кілька разів відкривав вогонь з мінометів по позиціях українських військових
Джерело: 24 Канал
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