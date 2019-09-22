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      Выпуск новостей за 11:00: "Октоберфест" в Германии. ДТП в Хмельницкой области

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 11:00 – в Германии стартовал самый большой пивной праздник в мире. Это уже 186 по счету "Октоберфест", который традиционно проходит в Мюнхене. В Хмельницкой области ночью автомобиль втаранился в столб электроопоры. Четверо пассажиров из шести погибли.

      Также в выпуске:

      Скандал в Соединенных Штатах. Президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на Украину.

      Во Львове присоединились к всемирной акции, которую проводит международная организация "Освободись от пластика".

      Британское издание The Daily Telegraph сообщило, что в следующем году российская сборная может не поехать на Олимпиаду в Токио.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 22 сентября: будет по-осеннему тепло и солнечно
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      Теги: Аварии и ДТП Фестивали Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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