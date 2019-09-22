Выпуск новостей за 11:00: "Октоберфест" в Германии. ДТП в Хмельницкой области
В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 11:00 – в Германии стартовал самый большой пивной праздник в мире. Это уже 186 по счету "Октоберфест", который традиционно проходит в Мюнхене. В Хмельницкой области ночью автомобиль втаранился в столб электроопоры. Четверо пассажиров из шести погибли.
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Источник: 24 канал
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