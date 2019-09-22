12:36
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 11:00: "Октоберфест" у Німеччині. ДТП на Хмельниччині

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 вересня станом на 11:00 – у Німеччині стартувало найбільше пивне свято у світі. Це вже 186 за рахунком "Октоберфест", що традиційно проходить у Мюнхені. На Хмельниччині вночі автівка втаранилась у стовп електроопори. Четверо пасажирів з шести загинули.

      Також у випуску:

      Скандал у Сполучених Штатах. Президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну.

      У Львові долучилися до всесвітньої акції, яку проводить міжнародна організація "Звільнися від пластику".

      Британське видання The Daily Telegraph повідомило, що наступного року російська збірна може не поїхати на олімпіаду у Токіо.

      blog_ava
      Скорочувати чи нарощувати: Загороднюк розповів, що буде зі ЗСУ
      сьогодні
      3141
      Теги: Випуск новин Фестивалі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сьогодні , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 213
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сьогодні , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 2519
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 вересня , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1285
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 вересня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 1045
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 вересня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 1741
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук