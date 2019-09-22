Випуск новин за 11:00: "Октоберфест" у Німеччині. ДТП на Хмельниччині

У випуску новин за 22 вересня станом на 11:00 – у Німеччині стартувало найбільше пивне свято у світі. Це вже 186 за рахунком "Октоберфест", що традиційно проходить у Мюнхені. На Хмельниччині вночі автівка втаранилась у стовп електроопори. Четверо пасажирів з шести загинули.

Також у випуску: Скандал у Сполучених Штатах. Президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну. У Львові долучилися до всесвітньої акції, яку проводить міжнародна організація "Звільнися від пластику". Британське видання The Daily Telegraph повідомило, що наступного року російська збірна може не поїхати на олімпіаду у Токіо.

Джерело: 24 канал