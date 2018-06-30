Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 11:00 – сутки на Востоке прошла без тишины, 34 обстрела, из них восемь из тяжелого вооружения, в результате чего двое украинских бойцов ранены. Прикарпатье страдает от затоплений из-за сильных ливней, на Ивано-Франковщине подтоплены 202 жилых дома, 384 населенных пункта в десяти областях Украины обесточены после ночной непогоды.

Также в выпуске: В Средиземном море затонула лодка с мигрантами. На Киевщине переселенцы получили 67 гектаров земли. На Сумщине проходит фестиваль исторической реконструкции "Стара фортеця". В ЕС согласовали несколько способов решения вопроса нелегальной миграции.