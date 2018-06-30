Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Непогода в Украине

Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Непогода в УкраинеВыпуск новостей 37 Читати новину українською
В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 11:00 – сутки на Востоке прошла без тишины, 34 обстрела, из них восемь из тяжелого вооружения, в результате чего двое украинских бойцов ранены. Прикарпатье страдает от затоплений из-за сильных ливней, на Ивано-Франковщине подтоплены 202 жилых дома, 384 населенных пункта в десяти областях Украины обесточены после ночной непогоды.
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Источник: 24 канал
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