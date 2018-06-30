Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Негода в Україні

У випуску новин за 30 червня станом на 11:00 – доба на Сході минула без тиші, 34 обстріли, з них вісім із важкого озброєння, внаслідок чого двоє українських бійців поранено. Прикарпаття потерпає від затоплень через сильні зливи, на Івано-Франківщині підтоплені 202 житлові будинки, 384 населені пункти у десяти областях України знеструмлені після нічної негоди.

Також у випуску: У Середземному морі затонув човен з мігрантами. На Київщині переселенці отримали 67 гектарів землі. На Сумщині відбувається фестиваль з історичної реконструкції "Стара фортеця". У ЄС узгодили кілька способів вирішення питання нелегальної міграції.