Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Негода в Україні

Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Негода в УкраїніВипуск новин 31 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 червня станом на 11:00 – доба на Сході минула без тиші, 34 обстріли, з них вісім із важкого озброєння, внаслідок чого двоє українських бійців поранено. Прикарпаття потерпає від затоплень через сильні зливи, на Івано-Франківщині підтоплені 202 житлові будинки, 384 населені пункти у десяти областях України знеструмлені після нічної негоди.
Також у випуску:
У Середземному морі затонув човен з мігрантами.
На Київщині переселенці отримали 67 гектарів землі.
На Сумщині відбувається фестиваль з історичної реконструкції "Стара фортеця".
У ЄС узгодили кілька способів вирішення питання нелегальної міграції.
Джерело: 24 канал
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